Dêrik Courthouse reopens as courts resume operations

The courthouse in Dêrik has resumed operations as part of the integration process in Hasakah Governorate. Attorney General Ghazi Sheikh Ibrahim confirmed that all courts began operating today to provide judicial services to local residents.

Dêrik Courthouse reopens as courts resume operations
NEWS
16 November, 2026   14:43
QAMISHLO
+

As part of the ongoing integration process in Hasakah Governorate, the courthouse in the city of Dêrik, in the Jazira region, has resumed operations to provide judicial services to citizens.

Attorney General Ghazi Sheikh Ibrahim, and the prosecutor in Hasakah and head of the committee overseeing the integration of judges and lawyers Sherwan Lali visited the courthouse to supervise its reopening and the resumption of its work.

They were received by Dêrik District Director Shero Shrro, along with a number of judges and lawyers who have joined the integration process in the city.

Following a meeting with judges and lawyers, Ibrahim confirmed that all courts would resume operations as of today, allowing citizens to complete official procedures and follow up on their cases.

He added that the relevant authorities would work alongside judges and lawyers to provide the necessary services to local residents. He also praised the efforts of the governor and the Dêrik district director in this regard.

ANHA


Tags:

Previous Article

Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Syria border

Related News

Child displaced from Serê Kaniyê injured by landmine explosion in Western rural Tel Tamr

Child displaced from Serê Kaniyê injured by landmine ex...

12 November, 2026 - 16:48

Israeli military movements in northern rural Quneitra

Israeli military movements in northern rural Quneitra

15 November, 2026 - 21:00

Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis

Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over...

14 November, 2026 - 14:40

Rojava Yazidi Women's Union marks Shengal liberation anniversary

Rojava Yazidi Women's Union marks Shengal liberation an...

13 November, 2026 - 21:08

At least 300 cases of poisoning in Serê Kaniyê; causes remain unknown

At least 300 cases of poisoning in Serê Kaniyê; causes ...

14 November, 2026 - 20:53

One soldier killed, two injured over Attack in eastern Deir ez-Zor countryside

One soldier killed, two injured over Attack in eastern ...

13 November, 2026 - 18:52