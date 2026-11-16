Kobani students back Rojava University students

Students at Kobani University announced their support for students at Rojava University in a statement, calling for Kurdish to be recognized as an official language and for the right to education in Kurdish to be guaranteed.

Kobani students back Rojava University students
NEWS
16 November, 2026   15:50
KOBANI
+

The statement followed a meeting held earlier today between a delegation from the transitional government and the administration of Rojava University to discuss the university's integration into Syria's university system. After the meeting, students prevented the delegation from leaving the university and voiced their demands.

In their statement, read by student Ocalan Sido, Kobani University students said, "As students of Kobani University, we are concerned about the events that took place at Rojava University in Qamishlo. Following attempts to bring in the integration committee and amid dissatisfaction among some students, clashes broke out between Public Security forces and students, leaving several students injured."

The statement stressed that decisions concerning students' future and their status should be made by the students themselves, not by committees.

It added, "A university is a place for learning, dialogue, and freedom of thought, not a place for violence or the imposition of decisions by force. We unequivocally condemn violence against students and the use of force against them."

The students expressed their support for the injured students and called on all parties to respect students' will and rights and to open the door to genuine dialogue without pressure or coercion.

The statement continued, "The decision belongs to the students, not the committees. The students' will takes precedence over any imposed decision. We, the students of Kobani University, declare our support for Rojava University and stand with its students."

The statement stressed that the Kurdish language should be recognized as an official language in the decisions of Syria's new government and that the right to education in Kurdish must be guaranteed.

It concluded, "The Kurdish language is our right, not merely a demand."

ANHA


Tags:

Previous Article

Protests in Hama's Zone 55 over land expropriation

Next Article

Syriac Language Foundation calls for official recognition of Syriac

Related News

Poaching on the rise at Lake Maydanki in Afrin

Poaching on the rise at Lake Maydanki in Afrin

15 November, 2026 - 13:53

Sixth Rojava Film Festival kicks off in Qamishlo

Sixth Rojava Film Festival kicks off in Qamishlo

13 November, 2026 - 20:19

Two people injured by landmine explosion in northern Countryside of Hama

Two people injured by landmine explosion in northern Co...

12 November, 2026 - 18:47

363 families displaced from Serê Kaniyê return to their home areas

363 families displaced from Serê Kaniyê return to their...

12 November, 2026 - 18:13

Rojava University condemns campus raid, forced integration

Rojava University condemns campus raid, forced integration

16 November, 2026 - 16:42

Rojava Yazidi Women's Union marks Shengal liberation anniversary

Rojava Yazidi Women's Union marks Shengal liberation an...

13 November, 2026 - 21:08