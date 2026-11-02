More than 800 displaced families prepare to return home

More than 800 families displaced from Serê Kaniyê are preparing to return to their home areas in the countryside of Serê Kaniyê, Tal Tamr and Zirgan in two convoys scheduled for this week.

More than 800 displaced families prepare to return home
NEWS
2 November, 2026   14:15
NEWS DESK
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More than 800 families displaced from Serê Kaniyê are preparing to return to their home areas in the countryside of Serê Kaniyê, Tal Tamr and Zirgan, in two convoys scheduled to depart on Wednesday and Thursday this week.

Mahmoud Khalil, Deputy Head of Internal Security for Security Affairs, told ANHA agency that the convoys were part of ongoing efforts to facilitate the return of displaced families to their home areas.

The sixth convoy of Serê Kaniyê displaced families left displacement camps for their original homes in the countryside of Serê Kaniyê/Ras al-Ayn, Tal Tamr and Zirgan/Abu Rasin on 21 October. It included more than 600 families, coinciding with the return of around 115 families residing in Serê Kaniyê to their areas of origin in the city of Hasakah.

ANHA

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