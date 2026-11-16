mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education

The residents of the city of Amuda and its students took to the streets in a public march to protest the reduction of Kurdish language teaching hours. They demanded the preservation of students' right to learn in their mother tongue and the adoption of Kurdish as a primary language in education. They emphasized that three weekly classes are not enough to learn it.

mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education
mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education
mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education
mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education
mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education
NEWS
16 November, 2026   18:07
NEWS DESK
+

The city of Amuda witnessed a mass rally today, initiated by the city's residents, rejecting the reduction of Kurdish language teaching hours and demanding the preservation of students' right to learn in their mother tongue and ensuring its continuation as a primary language in the educational process.

The march started from the Martyr Jihad Square, with the participation of students and parents, who expressed their commitment to their language by raising slogans that affirm that three weekly classes are not enough to learn the Kurdish language as required, and demand its official recognition as a primary language in education.

The march traversed the city's streets, reaching the Women's Roundabout Square, where the participants stood in a minute of silence, followed by a statement delivered by student Rudi Mohammed.

The statement affirmed that the Kurdish language is an essential part of the Kurdish people's identity, history, and culture, and that preserving it is the responsibility of generations. It is an authentic and rich language capable of being a language of science, knowledge, and various fields of life.

The statement rejected limiting the teaching of the Kurdish language to literary subjects while teaching scientific subjects in Arabic, explaining that this decision does not serve the students' interests and is not in line with their years of studying in the Kurdish language.

He emphasized that the demand for education in the mother tongue does not mean rejecting the Arabic language, but rather affirming the right of students to continue their education in their mother tongue. He also emphasized the importance of preserving it for future generations and working on developing it to be the language of education.

The statement called for the continued adherence to the Kurdish language, the continuation of the educational process in it, and not to abandon it.

The march ended with the participants chanting "No life without language."

ANHA


Tags:

Previous Article

Rojava University students reject use of force to impose decisions on them

Next Article

Integration Committee issues statement regarding future of Rojava University

Related News

Poaching on the rise at Lake Maydanki in Afrin

Poaching on the rise at Lake Maydanki in Afrin

15 November, 2026 - 13:53

Rojava University students reject use of force to impose decisions on them

Rojava University students reject use of force to impos...

16 November, 2026 - 17:05

Child displaced from Serê Kaniyê injured by landmine explosion in Western rural Tel Tamr

Child displaced from Serê Kaniyê injured by landmine ex...

12 November, 2026 - 16:48

3,569 employees await unpaid salaries in Hasakah

3,569 employees await unpaid salaries in Hasakah

14 November, 2026 - 07:30

Internet service has been cut off in Quneitra

Internet service has been cut off in Quneitra

15 November, 2026 - 10:57

Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Syria border

Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Sy...

16 November, 2026 - 14:27