Israeli forces detain individual in rural Daraa

Israeli forces have detained an individual in the valley near the village of Kuya, in the western countryside of Daraa. This comes as an Israeli patrol also made an incursion into the village of Taranja, in the northern countryside of Quneitra.

Israeli forces detain individual in rural Daraa
NEWS
1 November, 2026   19:40
NEWS DESK
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According to the Syrian Observatory for Human Rights SOHR, Israeli forces detained an individual today while he was harvesting olives in the valley near the village of Kuya, in the western countryside of Daraa. No information has emerged regarding the reasons for the detention or the location to which the individual was taken.

This incident occurs amidst ongoing Israeli military movements and incursions in southern Syria developments that have raised concerns among local residents, particularly farmers working on agricultural land near areas where Israeli forces are deployed.

Earlier today, an Israeli patrol entered the village of Taranja, in the northern countryside of Quneitra, marking the third ground incursion by Israeli forces recorded today across various parts of southern Syria.

ANHA

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