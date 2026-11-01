Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector

The governor of Al-Hasakah discussed with the representative of the World Health Organization in Syria the reality of the health sector in the governorate, the challenges it faces, and ways to support medical services and enhance the response to health needs.

Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
Governor of Hasakah, WHO representative discuss needs of health sector
NEWS
1 November, 2026   18:14
NEWS DESK
+

On Monday, the Governor of Al-Hasakah, Nour al-Din Ahmed, received the World Health Organization representative in Syria, Caroline Clarinval, to discuss the reality of the health sector in the governorate, the challenges it faces, and ways to support medical services and enhance the response to health needs.

The meeting was attended, alongside the accompanying delegation of Clarenville, by the Director of Health in Al-Hasakah, Khaled Al-Khaled, the Director of International Cooperation, Walid Al-Mohammad, and the Executive Office member for the health sector, Jawad Obeid.

The meeting addressed the most important needs of the healthcare sector and the necessary requirements for its development, contributing to the improvement of medical services provided to citizens.

The attendees emphasized the importance of enhancing coordination and joint cooperation to support the health sector and respond to health needs in the governorate.

Tags:

Previous Article

Kobani marks World Solidarity Day

Next Article

Israeli forces detain individual in rural Daraa

Related News

Ilham Ahmed: Violations hinder return to Afrin

Ilham Ahmed: Violations hinder return to Afrin

29 October, 2026 - 15:14

Child killed, 9 people injured by landmines in Tel Tamr, Manbij

Child killed, 9 people injured by landmines in Tel Tamr...

30 October, 2026 - 11:47

One of four children drowns in rural al-Hasakah

One of four children drowns in rural al-Hasakah

31 October, 2026 - 16:48

Germany warns against travel to Syria

Germany warns against travel to Syria

29 October, 2026 - 21:31

4 children drown in water quarry in Tel brak countryside

4 children drown in water quarry in Tel brak countryside

31 October, 2026 - 15:22

Israeli Forces arrest 4 people in Quneitra Countryside

Israeli Forces arrest 4 people in Quneitra Countryside

31 October, 2026 - 21:57