مزارعو منبج يبدؤون بغرس شتول الخضروات الصيفية

في شهر شباط من كل عام يعمد المزارعون إلى زراعة بذار شتول الخضروات الصيفية ضمن بيوت بلاستكية، ثم نقلها إلى الأراضي الدائمة الزراعة والاعتناء بها حتى تنمو وتنتج الخضروات.

وبدأ المزارعون في مدينة منبج وريفها بغرس شتول الخضروات في الأراضي بعد تجهيزها، من حيث الفلاحة وتمديد أنابيب الري بالتنقيط إليها، ثم غرس الشتول فيها.

المزارع زكريا رمضان السعدو الذي زرع ما يقارب الـ 150 دونمًا من مختلف الخضروات منها ما يقوم بتسويقها كالكوسا والخيار وغيرها من الخضروات الورقية، فيما بدأ بغرس شتول الخضروات الصيفية كالبندورة والفليفلة والباذنجان.

يقول في هذا السياق "نزرع الشتول في الأرض المجهزة بكيس أسود بلاستيكي بشكل طولي على الأرض بحيث يحمي النبتة من الصقيع والبرد ويمنع نمو النباتات الضارة حولها ويساعدها على النمو بشكل أسرع كونها تمنحها الدفء".

وتابع: "زراعة الهكتار الواحد من شتول الخضروات الصيفية يكلف ما يقارب 1300 دولار"، مشيرًا إلى أنه ومنذ شهر يقوم بتسويق محصوله من الخضروات كالكوسا والخيار إلى أسواق المدينة، والذي يحقق الاكتفاء الذاتي، كون المعابر مغلقة وتشهد المنطقة تطبيق حظر تجوّل كلّي بسبب انتشار جائحة كورونا.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الزراعة بدورها تقدم المستلزمات الزراعية للفلاحين، من المحروقات والأسمدة، وتم توزيع عدة دفعات من مادة المازوت على الفلاحين، حيث توزع كمية 450 لترًا وبسعر75 ليرة سورية لكل هكتار.

(د)

ANHA