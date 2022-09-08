مشاريع قيد الإنجاز في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة.. وأخرى يتم الاستعداد لها

ضمن المرحلة الثانية من إعادة تأهيل الطرق الرئيسة في ناحية الشدادي الواقعة في الجهة الجنوبية من مقاطعة الحسكة، بدأت بلدية الشعب في ناحية الشدادي بإعادة تأهيل طريق المدخل الغربي للناحية المعروف بطريق "الكانية".

وفي حديث لوكالتنا، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، محمد الدخيل "إن المشروع الذي سيستغرق شهراً كاملاً، سيشمل مد الطريق بـ 3080 متراً مكعباً من الطبقات الأساسية "الحجر المكسر"، بعد أن مُدّ الطريق بطبقة أولى "البقايا" العام الماضي، تحضيراً لمدّه بالمجبول الإسفلتي، بطول 4 كم وعرض 10م، وسوف يخدم 55 قرية منتشرة في محيط الناحية".

وأضاف "سننتهي من المشروع قبل قدوم فصل الشتاء، وسنعمل على ترميم الطرق الفرعية التي تم إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي فيها خلال الفترة الماضية".

وعن مشاريع أخرى قيد الإنجاز خلال المرحلة المقبلة، كشف محمد الدخيل، عن عدد من المشاريع منها "مشروع عبّارة وقناة رئيسة للصرف الصحي في ناحية الشدادي بطول 1200م، ومشروع للصرف الصحي في ناحية مركدة، ومد الطرق بالبقايا في بلدة عبدان وقراها".

أشارالرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، محمد الدخيل، إلى أن "البلدية تعمل حالياً على إعادة تأهيل طريق بلدة عبدان، بالتزامن مع طريق المدخل الغربي لناحية الشدادي".

(أم)

ANHA