من مزار الشهيدة دجلة... عوائل الشهداء تطالب السويد وفنلندا بعدم الخضوع لدولة الاحتلال التركي

عقدت دولة الاحتلال التركي اتفاقاً معادياً للكرد وحركتهم التحررية في الـ 28 من حزيران الفائت، مع دولتي فنلندا والسويد في العاصمة الاسبانية، مدريد، والذي لاقى تنديداً ومعارضة شعبية وسياسية واسعة في كردستان وأثار استياء الأوساط الديمقراطية في أوروبا أيضاً.

وفي بيان له، اليوم، طالب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات دولتي السويد وفنلندا بعدم الخضوع لدولة الاحتلال التركي.

وأدلي بالبيان في مزار الشهيدة دجلة، جنوب مدينة كوباني بحضور العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

وقال البيان الذي قرأته الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي؛ روناهي حجو باللغة الكردية: "دولتا فنلندا والسويد ديمقراطيتان، ويجب ألا تخضعا لتأثير دولة الاحتلال التركي، ونحن واثقون بأنهما ستكونان مع الشعب الكردي والإنسانية".

أضاف البيان: "الاحتلال التركي لم يكفّ عن شن الهجمات البرية والجوية بهدف إبادة الشعب الكردي الذي يناضل منذ زمن، ولن يستطيع كسر إرادته وإبادته".

وأشار البيان إلى "أن روسيا تريد تكرار سيناريو عفرين في المنطقة، وقال "كما عاهدت روسيا من قبل، شعب عفرين، ثم سلمتها للاحتلال التركي فيما بعد".

طالب البيان "حلف الناتو والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها الإنساني حيال شعب المنطقة ضد الاحتلال التركي".

ناشد البيان في ختامه، "الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها، التحرك بروح الوطنية ورفع وتيرة النضال بروح الشعب الثورية وأن يكون جديراً بميراث الشهداء وحماية مكتسباتهم".

(م ع/د)

ANHA