مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا بيكس داري عضو حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن المنظمات الدولية في مقدمتها منظمة حقوق الإنسان إلى توضيح موقفها حيال العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبدالله أوجلان في ظل انتشار فيروس كورونا في تركيا(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الكردي، وشدد على ضرورة توحيد القوى الكردية لصفوفها، موضحاً أن الوحدة تحمي وجود الشعب الكردي، واستذكر المثل "إذا تركت أخاك تأكله الذئابُ فاعلم بأنك يا أخاه ستُستَطابُ"(مرفق بالصور والفيديو).

-احتلّ فيروس كورونا صدارة الأحداث المتداولة التي انشغل بها الناس على صعيد العالم في الأشهر الفائتة، وممّا لا شكّ فيه أنّ الخسائر في الأرواح التي تسبّب بها الفيروس كانت في المقدّمة، لكن من جهة أخرى يُلاحَظ تأثير إيجابيّ لظهور هذا الفيروس على الطبيعة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهد اليمن تطور لافت, حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن نظام الحكم الذاتي, ما أثار ردود أفعال متباينة بين تأييد ورفض(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-تجهز مديرية الصحة في ديرك جناحاً خاصاً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مشفى الشعب بديرك حال ظهوره في المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى معظم الأسر في مناطق شمال وشرق سوريا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية التربوية التي دخلت مرحلة جديدة بعد جائحة كورونا، كتهيئة الظروف المناسبة لأطفالهم وتدريسيهم والتواصل مع الكادر التدريسي(مرفق بالصور والفيديو).

-تضرر محصول البقوليات في منطقة ديرك هذا الموسم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في ظهور مرض الأسكوكيتا(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA