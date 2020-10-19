مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يخرج قوات حماية المجتمع في مسيرة في ناحية كركي لكي تندداً بممارسات وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح المكون الأرمني والآشوري في مقاطعة الحسكة، أن الاحتلال التركي يريد إعادة المجازر التي ارتكبت بحقهم سابقًا، من خلال إرسال المرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، وشددوا على أن الأرمن دعاة سلام بالقول "نحن دعاة السلام ولسنا دعاة الحروب".(مرفق بالصور والفيديو).

-في شمال وشرق سوريّا ألقي القبض على العديد من شبكات التجسّس والعملاء التابعين للاستخبارات التركية، ومؤخّراً وعبر عملية نوعية للقوات الخاصة للأمن الدّاخليّ، ألقي القبض على أحد عملاء تركيا في كوباني، وأحبطت بموجبها الكثير من مخطّطات تلك الخلايا وداعميها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت رئيسة رابطة جين النسائية إنه نتيجة تصاعد الاحتلال التركي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستهداف النساء، أطلقنا حملة بمشاركة النساء من سبع بلدان، لوقف الاحتلال والحد من إبادة النساء الممنهجة. (مرفق بالصور والفيديو).

يستعدّ مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا لعقد مؤتمره الثامن تحت شعار "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة" لمناقشة أعمالهم خلال العامين المنصرمين ووضع خطّة عمل للمرحلة القادمة من أجل تطوير تنظيم المرأة في المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح إيزيديو شمال وشرق سوريا أن الاتفاق بين بغداد وحكومة الإقليم حول مصير شنكال مرفوض جملة وتفصيلًا كونه لم يأخذ رأي أبناء وسكان المنطقة بعين الاعتبار، ونوهوا أن الاتفاق تم بإملاءات تركية بامتياز، وطالبوا حكومة الاقليم بأن لا تنجر خلف سياسات تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تأخذ الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، التي انطلقت في السعودية وبعض دول الخليج ومصر، خلال الأيام الماضية، شكلًا أكثر تأثيرًا، ويقدر مراقبون أن اتساعها المرجح بحسب المعطيات قد يمثل ضربة حقيقية لتركيا. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-باشرت مديرية البيئة التابعة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة تنفيذ مشروع لحل مشكلة النفايات في مقاطعة قامشلو بشكل نهائي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA