HPG تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في وان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 4 من مقاتلي الكريلا استشهدوا في وان، جاء فيه:

"استشهد كل من رفاقنا تيكوشر، شرفان، باران، عاكف جراء هجمات دولة الاحتلال التركي في 24 أيلول 2020 على منطقة مارينوس بولاية وان الكردستانية، هؤلاء الرفاق، كل واحد منهم هو نموذج للمقاتل الآبوجي ومثال عظيم للبطولة، بموقفهم الواضح ضد العدو، بإرادتهم القوية على الانتصار والمقاومة والنضال، كانوا مصدر قوة ومعنويات لرفاقهم الكريلا، وأصبح شهادة هؤلاء الأبطال حجة لتقوية النضال في مواجهة العدو، ونجدد عهدنا على تحقيق الانتصار المؤكد للمقاومة التي أبداها رفاقنا الشهداء.

وسجل الشهداء الأربعة هو كالتالي:

الاسم الحركي: تيكوشر غرزان

الاسم والنسبة: محمد كويومجو

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: عزيزة – رؤوف

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 24 أيلول 2020

الاسم الحركي: شرفان غويي

الاسم والنسبة: منير بابات

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: آسيا – كروان

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 24 أيلول 2020

الاسم الحركي: باران غرزان

الاسم والنسبة: رجب شاي

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: دنيز – محمد شيرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 24 أيلول 2020

الاسم الحركي: عاكف باكوك

الاسم والنسبة: عبد الله آكجان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: مريم – شيخ موس

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 24 أيلول 2020

(ف)