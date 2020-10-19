المحجوب : اجتماعات 5+5 ناقشت دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار

وأوضح المحجوب أن الاجتماع أظهر مدى المسؤولية التي يتحلى بها الأعضاء الذين فتحوا النقاش في أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل لرسم خطوات تؤدي إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن المسار العسكري والأمني هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون في بلدهم وهو أساس أي عملية استقرار مستقبلية تؤدي إلى توافق حقيقي ينهي الفوضى والانقسام، وذلك وفقا لمخرجات برلين ومبادرة القاهرة.

وشدد المحجوب أن القوات المسلحة لن تتنازل عن وطن خالي من الارهاب.

(أ ع)