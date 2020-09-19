الحزب الديمقراطي يستقدم أسلحة ثقيلة وينشئ تحصينات عسكرية على حدود روج آفا

بدأت بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على إنشاء مخافر وتحصينات وحواجز عسكرية على التلال المحيطة بمخبر بيشخابور المقابل لمعبر سيمالكا. كما استقدمت أسلحة ثقيلة إلى المنطقة.

وشوهدت تحشيدات عسكرية متواصلة ونقل أسلحة ثقيلة إلى منطقة بيخاشبور، مما يثير التساؤل حول استعدادات لبدء حزب ضد روج آفا. ومن جهة أخرى رأي مراقبون أن هذا التطور يأتي في إطار المخطط التركي لاحتلال جنوب كردستان، واستكمال لمخطط الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني لفرض الحصار على مناطق روج آفا.

هل يتكرر سيناريو أحداث 2014؟

خلال عام 2014 أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على حفر الخنادق على طول الحدود مع روج آفا، مساعي الحزب الديمقراطي أثارت استياء الآلاف من أهالي روج آفا الذين احتجوا على هذه الممارسات. وأطلقت بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني النار على الأهالي المحتجين بتاريخ 14-15 نيسان من عام 2014، ما أسفر عن مقتل مولود نذير حاجي يونس 32 عاماً، أثناء محاولته المرور من سيمالكا إلى جنوب كردستان، فيما أصيب عدد من المواطنين.

بالتزامن مع حفر الخنادق من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حدود روج آفا، أقدمت الدولة التركية بداية على حفر الخنادق ومن بناء جدار اسمنتي يمتد لمئات الكيلومترات فين روج آفا وشمال كردستان.

ويواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم حفر الخنادق بين جنوج كردستان وروج آفا، ويحصن مواقعه العسكرية ويستقدم المزيد من الأسلحة الثقيلة. إجراءات الحزب الديمقراطي تعيد إلى الأذهان الحصار المتزامن الذي فرضه الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية على مناطق روج آفا، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، "هل هناك مخطط جديد لاحتلال روج آفا؟"

ANHA