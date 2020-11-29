'الدستورية' تستأنف غدًا وبيدرسون يقر: لم نكن على قدر معاناة السوريين

وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لم نكن على قدر توقعات الشعب السوري لإنهاء معاناته".

‏وأضاف أن صلاحياته تقضي بالمساعدة على تبني دستور سوري جديد، إلا أنه أقر بأنهم لم يكونوا على قدر توقعات الشعب السوري لإنهاء معاناته وذلك بحسب تعبيره.

وأعلن ‏ بيدرسون خلال مؤتمره الصحفي أن اجتماعات "لجنة الدستور" تبدأ غدًا وستركز على "مبادئ الدستور".

وحول الجولات السابقة قال المبعوث الأممي إن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.

وعقدت ما تسمى اللجنة الدستورية عدة جلسات بغياب ممثلي قوى سورية وازنة على الأرض، ما أدى ذلك إلى فشلها في تحقيق أي تقدم يذكر.

(ي ح)