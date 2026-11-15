أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في سوريا وتحذيرات من الصقيع والضباب

تتأثر سوريا، اليوم، بامتداد مرتفع جوي، مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية فوق معدلاتها السنوية في معظم المناطق، وسط أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً، وتحذيرات من تشكل الصقيع والضباب في عدد من المناطق.

أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في سوريا وتحذيرات من الصقيع والضباب
المجتمع والحياة
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   11:00
مركز الأخبار
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أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا، ضمن نشرته الصادرة اليوم، باستمرار تأثير امتداد مرتفع جوي على البلاد اليوم، ما يؤدي إلى بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، فيما تبقى أدنى من معدلاتها بقليل في منطقة الجزيرة.

وأوضح المركز أن الطقس نهاراً يكون خريفياً دافئاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الساحلية مساءً.

وأضاف أن الأجواء تكون باردة نسبياً خلال الليل بشكل عام، وباردة في المرتفعات الجبلية، محذراً من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل دمشق درجة حرارة صغرى تبلغ 7 درجات مئوية وعظمى تصل إلى 25 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة في ريف دمشق (القلمون) بين درجتين و19 درجة، وفي القنيطرة بين 6 و24 درجة، ودرعا بين 9 و24 درجة، بينما تسجل السويداء ما بين 13 و25 درجة مئوية.

وفي المنطقة الوسطى، تتراوح درجات الحرارة في حمص بين 9 و22 درجة مئوية، وفي حماة بين 10 و23 درجة، فيما تسجل اللاذقية 15 درجة صغرى و25 درجة عظمى، وطرطوس بين 13 و24 درجة مئوية.

أما في المنطقة الشمالية، فتتراوح درجات الحرارة في حلب بين 9 و20 درجة مئوية، وفي إدلب بين 11 و22 درجة، بينما تسجل دير الزور ما بين 8 و23 درجة، والرقة بين 9 و22 درجة، والحسكة بين 10 و20 درجة مئوية.

(أم)

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