هجمات متبادلة وتحركات دولية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تصاعدت الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، فيما استهدفت موسكو ميناءً أوكرانياً، بالتزامن مع طرح واشنطن مقترحات بشأن دونباس وتحركات لتسهيل المفاوضات بين الأطراف.

هجمات متبادلة وتحركات دولية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   11:12
مركز الأخبار
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شهدت مناطق روسية عدة هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة خلال الليل، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وألحقت أضراراً بمنشأة صناعية ومجمع سكني في منطقة تتارستان، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الأميركية بشأن إنهاء الحرب، وطرح مقترحات تتعلق بمستقبل إقليم دونباس.

وقال حاكم منطقة روستوف، جنوب روسيا، إن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم أوكراني استهدف المنطقة خلال الليل، فيما أعلن رئيس بلدية نيجنيكامسك في تتارستان، رادمير بيلياييف، أن طائرات مسيرة ألحقت أضراراً بمنشأة صناعية لم يحدد طبيعتها في المدينة الواقعة على بعد نحو ألف كيلومتر شرق موسكو.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، نقلاً عن وزارة الصحة في تتارستان، أن مجمعاً سكنياً متعدد الطوابق تعرض للقصف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، لترتفع حصيلة المصابين في الهجمات على المنطقتين إلى ثمانية.

وفي تطور ميداني آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية هاجمت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، السبت، بدعوى استخدامها في نقل إمدادات للجيش الأوكراني، مشيرة إلى استهداف بنية تحتية في الميناء كانت تستخدم لإنزال شحنات عسكرية.

وعلى المسار السياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الاميركيين طرحوا خلال المحادثات الأخيرة مع روسيا في أبوظبي فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من إقليم دونباس الشرقي مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، في إطار المقترحات المطروحة للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

من جهته، قال المبعوث الاميركي جاريد كوشنر، السبت، إن واشنطن تركز على تيسير التواصل المباشر بين روسيا والدول الأوروبية بشأن الحرب، عقب اجتماعات شاركت فيها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وفي سياق التحركات الدولية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الصيني شي جين بينغ والاميركي دونالد ترامب سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الخميس في مدينة شينتشين الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

(م ش)

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