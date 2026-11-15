توغل بالدبابات وقصف للأراضي الزراعية في درعا والقنيطرة

شهدت محافظتا درعا والقنيطرة، خلال أقل من 24 ساعة، تحركات عسكرية إسرائيلية شملت توغلاً بالدبابات وإطلاق نار باتجاه أراضي زراعية في ريف درعا الغربي، وقصفاً مدفعياً استهدف أراضي زراعية في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

توغل بالدبابات وقصف للأراضي الزراعية في درعا والقنيطرة
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   10:52
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، صباح اليوم، بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات، عبر بوابة أبو الغيثار، باتجاه أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.

وأضافت المصادر أن إحدى الدبابات استهدفت الأراضي الزراعية في الوادي بعدة رشقات من رشاشات أسلحتها الثقيلة، بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية حرارية في الأجواء، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وفي سياق متصل، قصفت القوات الإسرائيلية، مساء أمس، بالمدفعية الثقيلة أراضي زراعية شرق قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع عام 2026، 118 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، بينها 6 استهدافات جوية و112 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفاً، شملت بقايا مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

(أم)

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