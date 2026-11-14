مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار جرمانا جنوب دمشق

قُتل رجل وطفلة وأصيب شخصان، أحدهما بحالة حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في مدينة جرمانا جنوب دمشق.

مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار جرمانا جنوب دمشق
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   22:31
مركز الأخبار
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قُتل رجل وطفلة، وأصيب شخصان آخران، أحدهما بحالة حرجة، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة، مساء اليوم، في مدينة جرمانا، جنوب دمشق.

وأفاد مصدر أمني لوسائل إعلام بأن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة متوقفة في حي النسيم، بالقرب من كراج لصناعة البطاريات منذ ساعات بعد ظهر اليوم.

وأضاف المصدر أن الانفجار ألحق أضراراً بعدد من السيارات والمباني المجاورة، مشيراً إلى أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول الموقع، وبدأت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بالتزامن مع وصول فرق متخصصة من وزارة الداخلية للتأكد من خلو المنطقة من عبوات ناسفة أخرى.

وأفاد سكان بأن دوي انفجار كبير سُمع قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، أعقبه اندلاع النيران في السيارة.

(ع م)

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