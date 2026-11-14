ترامب يتجه إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا

تعتزم إدارة ترامب تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بوتيرة محدودة، مع التركيز على ألمانيا وتعزيز الجناح الشرقي للناتو.

ترامب يتجه إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   22:26
مركز الأخبار
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تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بوتيرة أقل مما كان يخشاه القادة الأوروبيون، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، سيركز الجزء الأكبر من خفض القوات على ألمانيا، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وكان الحلفاء الأوروبيون يتخوفون من سحب ما يصل إلى 25 ألف جندي من أصل نحو 80 ألفاً يتمركزون في القارة، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أن الخفض سيكون أقل من ذلك.

وتأتي هذه التوجهات في وقت يراجع فيه البنتاغون حجم انتشار القوات الأميركية في أوروبا، وسط ضغوط من واشنطن على الحلفاء لتحمل حصة أكبر من أعباء الدفاع. وفي المقابل، تدرس دول الجناح الشرقي تقديم تسهيلات وخفض تكاليف استضافة القوات الأميركية، سعياً إلى تشجيع واشنطن على الإبقاء عليها في أراضيها.

وفي سياق متصل، طلب البنتاغون من الكونغرس زيادة مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف شمال الأطلسي وتمويل بنيته التحتية خلال السنة المالية 2027، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك". وقدرت الوثائق التمويل المطلوب بنحو 1.36 مليار دولار، بزيادة قدرها 218.5 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية الحالية.

(ع م)

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