مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بغزة

قُتل ستة أشخاص وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وسط أنباء عن استهداف مسؤول أمني بارز في حركة حماس، ومقتل عدد من مرافقيه.

مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بغزة
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   09:12
مركز الأخبار
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قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ​ محمود بصل لوكالة رويترز إن ستة أشخاص على الأقل سقطوا قتلى بينهم طبيب جرّاح وأصيب ‌20 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقال بصل إن الغارة الجوية ​الإسرائيلية استهدفت قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي مما تسبب في أضرار جسيمة.

وحدد المسعفون هوية الجرّاح القتيل، وهو الطبيب ​رزق أبو شعيرة من قسم الجراحة العامة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية من 3 مصادر ميدانية في حماس، أن الغارة استهدفت خالد أبو عنزة المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة حماس، الذي يترأس جميع الأجهزة والملفات الأمنية ومنها السياسية والعسكرية التابعة لكتائب القسام، والحكومية مثل جهاز الأمن الداخلي.

ووفقاً للمصادر، فإن أبو عنزة، يوازي في أهميته، معين العرابيد المسؤول البارز الذي اختطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في الأول من أيلول الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين "الجراحات" في مجمع ناصر الطبي.

(م ش)

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