تصاعد الدعوات لتشديد المواجهة مع روسيا ومخاوف إسرائيلية من توظيف الحرب مع إيران سياسياً

دعا مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، الناتو، إلى الانتقال للهجوم ضد روسيا عبر ضغوط عسكرية وسيبرانية واقتصادية، فيما حذرت "هآرتس" من احتمال تصعيد نتنياهو المواجهة مع إيران لتعطيل تشكيل حكومة جديدة والبقاء في السلطة.

تصاعد الدعوات لتشديد المواجهة مع روسيا ومخاوف إسرائيلية من توظيف الحرب مع إيران سياسياً
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   08:50
مركز الأخبار
+

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، دعواتٍ إلى تغيير استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة روسيا، وسط تحذيرات من مخاطر التصعيد، بالتزامن مع تحليلات إسرائيلية تناولت احتمال لجوء نتنياهو إلى تجديد المواجهة مع إيران لتعزيز فرص بقائه في السلطة.

مستشار الأمن القومي البريطاني السابق يدعو الناتو إلى الانتقال للهجوم ضد روسيا

دعا مستشار الأمن القومي البريطاني السابق مارك سيدويل حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة روسيا، وخلق ضغوط تجعل موسكو تشعر بأنها مهددة، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال سيدويل، خلال منتدى الأطلسي للمستقبل، إن على الحلف خلق معضلات استراتيجية لروسيا وعدم ترك زمام المبادرة لها، مشيراً إلى خيارات تشمل شن هجمات سيبرانية، وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي، وتفكيك شبكات التجسس الروسية في أوروبا.

في المقابل، حذر قائد عسكري نرويجي رفيع من مخاطر التصعيد وسوء الفهم مع موسكو، داعياً إلى ضبط مستوى الردع، فيما رأى مسؤول في جامعة أكسفورد أن الضغط الاقتصادي ينبغي أن يبقى الاستراتيجية الأساسية للناتو، محذراً من أن فرض تكاليف عسكرية على روسيا قد يدفعها إلى الرد بالمثل.

نتنياهو يلوّح بتجدد الحرب مع إيران للبقاء في السلطة

رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى تجديد المواجهة العسكرية مع إيران، أو تصعيد التوتر معها، في محاولة للبقاء في السلطة وتعطيل المسار السياسي الرامي إلى تشكيل حكومة جديدة، وسط تراجع فرص استئناف الحرب في ظل موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لتجددها.

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الخلاف داخل القيادة الإسرائيلية بشأن احتمال اندلاع مواجهة جديدة، بعدما وجّه زعيم حزب "يش عتيد" غادي أيزنكوت رسالة إلى نتنياهو طالبه فيها بضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، محذراً من استخدام المؤسسات الأمنية لأغراض سياسية ومن تداعيات ذلك على الديمقراطية الإسرائيلية.

وأضافت أن رسالة أيزنكوت حملت دعماً لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي عارض سابقاً مساعي نتنياهو لدفع واشنطن إلى شن هجوم مشترك على إيران، محذراً من أن استئناف الحرب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

التحديات التي تواجه التراث السوري ومستقبل القضية الفلسطينية محورا الصحف

المادة التالية

مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بغزة

أخبار ذات صلة

قرقاش: التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران يبدو صعباً

قرقاش: التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران يبدو صعباً

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 12:56

لقاء محتمل بين بوتين ومبعوثين أميركيين بشأن أوكرانيا

لقاء محتمل بين بوتين ومبعوثين أميركيين بشأن أوكرانيا

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 22:55

انطلاق مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي

انطلاق مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكر...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 12:59

وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 20:35

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 16:38

الحوثيون يعلنون استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع بطائرة مسيّرة

الحوثيون يعلنون استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع بطائرة مس...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 23:12