التحديات التي تواجه التراث السوري ومستقبل القضية الفلسطينية محورا الصحف

يواجه التراث السوري تحديات متزايدة في ظل استمرار مخاطر النهب والاتجار غير المشروع بالآثار، وما تفرضه المرحلة الراهنة من مسؤوليات لحماية الهوية الحضارية واستعادة الممتلكات الأثرية المفقودة، بالتوازي مع تساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية وإمكانات إحياء حل الدولتين، في ظل تداعيات الحرب على غزة واستمرار الاستيطان الإسرائيلي وتعقيدات التسوية السياسية.

التحديات التي تواجه التراث السوري ومستقبل القضية الفلسطينية محورا الصحف
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   08:44
مركز الأخبار
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تناولت الصحف الصادرة اليوم، المخاوف المتزايدة بشأن حماية التراث السوري من النهب والتخريب والتدخلات غير المتخصصة، والنقاشات بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وإمكانات إحياء حل الدولتين بعد حرب غزة.

التراث السوري بين النهب والعبث

كتبت صحيفة "العربي الجديد" أن حماية الآثار السورية واستعادة القطع المنهوبة تمثلان أولوية ملحّة في المرحلة الراهنة، محذرة من استمرار الاتجار غير المشروع بالتراث، ومن مخاطر العبث بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية بعيداً عن الرقابة والضوابط العلمية والقانونية.

وأشارت الصحيفة إلى الأضرار التي لحقت بمواقع أثرية عدة خلال سنوات الحرب، وما رافقها من نهب للمتاحف والمخازن الأثرية وحفريات غير قانونية، لافتة إلى استمرار المخاوف بشأن مصير آلاف القطع المفقودة، إلى جانب تقارير عن تجريف مواقع أثرية وقضايا أثارت جدلاً حول ترميم واستثمار مبانٍ تاريخية.

وأكدت أن مسؤولية وزارة الثقافة لا تقتصر على ترميم المعالم المتضررة، بل تشمل وضع خطط لحماية ما تبقى من الإرث الحضاري واستعادة ما فُقد منه، مع ضرورة إخضاع أعمال الترميم لخبراء مختصين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المواقع الأثرية والعقود المرتبطة بها.

بعد حرب غزة: ماذا بقي من حلّ الدولتين؟

من جهتها، تناولت صحيفة "المدن" مستقبل حل الدولتين بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذكرت أن التغيرات السياسية والميدانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تطرح تساؤلات جدية بشأن فرص الوصول إلى تسوية تضمن الأمن والاستقرار للطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنافسة السياسية بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو لا تعني بالضرورة تحولاً في الموقف الإسرائيلي من إقامة دولة فلسطينية، موضحة أن الخلافات بشأن بعض المشاريع الاستيطانية لا تلغي استمرار رفض السيادة الفلسطينية لدى قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الدمار الواسع في غزة، واحتياجات إعادة الإعمار المقدرة بنحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، تجعل مستقبل الحكم والسيادة الفلسطينية مرتبطاً بطبيعة الترتيبات السياسية والإدارية المقبلة.

وطرحت الصحيفة ثلاث مسارات محتملة لمستقبل التسوية، تتمثل في إقامة دولتين مستقلتين، أو صيغة كونفدرالية بين دولتين، أو دولة واحدة تقوم على المواطنة المتساوية، مشيرة إلى أن كل خيار يواجه تحديات سياسية وأمنية وميدانية معقدة.

(م ح)

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