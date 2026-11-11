الجيش الأميركي يواصل الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية استمرار الحصار البحري على إيران، وتحويل مسار 150 سفينة وتعطيل خمس أخرى.

الجيش الأميركي يواصل الحصار البحري على إيران
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   23:24
مركز الأخبار
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، استمرار فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدة أن قواتها تعمل على مدار الساعة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية.

وقالت القيادة في منشورٍ عبر منصّة "أكس"، إن نحو 4 آلاف سفينة عبرت المضيق بدعم أميركي، مشيرة إلى أن ممرات العبور الرئيسية لا تزال خالية من الألغام البحرية، وأن 1.7 مليار برميل من النفط الخام نُقلت تحت الحماية الأميركية منذ الصيف.

وفي إطار تنفيذ الحصار، أوضحت القيادة أن القوات الأميركية غيّرت مسار نحو 150 سفينة، وعطّلت خمس سفن منذ يوليو الماضي، على خلفية محاولات خرق الحصار.

وقدّرت قيمة صادرات النفط الخام التي منع الحصار الحرس الثوري الإيراني من تصديرها بأكثر من 30 مليار دولار.

وأضافت القيادة المركزية أنها تتعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من تدفقات مالية وصفتها بغير المشروعة.

(ع م)

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