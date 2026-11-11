وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة

أعلنت الخارجية الروسية وفاة سفيرها لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، عن عمر ناهز 66 عاماً.

وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   20:35
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة سفيرها لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، عن عمر ناهز 66 عاماً، من دون الكشف عن أسباب الوفاة أو مكان حدوثها.

وأشارت الوزارة في بيان إلى إن دارتشييف كان يشغل منصب سفير روسيا فوق العادة ومفوضاً لدى الولايات المتحدة منذ آذار 2025.

ويأتي الإعلان من دون تقديم معلومات إضافية بشأن الظروف المحيطة بوفاة الدبلوماسي الروسي.

(ع م)

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