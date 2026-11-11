إيران تهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا

هدّدت إيران باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشن هجمات عليها، مؤكدة رفضها نقل اليورانيوم المخصب خارج أراضيها واستمرار تمسكها ببرنامجها النووي.

إيران تهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   20:15
مركز الأخبار
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هدّد المسؤول الإيراني محسن رضائي باستهداف قواعد عسكرية أميركية خارج منطقة الشرق الأوسط، بما فيها قواعد في أوروبا، إذا انطلقت منها طائرات أميركية لتنفيذ ضربات ضد إيران.

وقال رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن أي قاعدة عسكرية أميركية تُستخدم لشن هجمات على بلاده ستكون هدفاً للرد الإيراني، مضيفاً: "إذا أقلعت طائرات أميركية من قاعدة عسكرية أميركية، حتى وإن كانت تقع في دولة أوروبية أو في منطقة أخرى بعيدة، لقصف إيران، فإننا سنستهدف تلك القواعد أيضاً".

وفي الملف النووي، أكد رضائي أن طهران لن تسمح بخروج "ولو ذرة واحدة" من اليورانيوم المخصب من أراضيها، مشيراً إلى أن إيران والولايات المتحدة لا تجريان مفاوضات في الوقت الراهن.

وأوضح أن بلاده أبلغت موسكو قرارها الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة لاستخدامها داخل إيران، مضيفاً أن طهران تحتاج إليها في إطار خططها لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.

(ع م)

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