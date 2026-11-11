مقتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، تزامناً مع قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

مقتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   19:56
مركز الأخبار
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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمة للنازحين وسطح منزل غربي مدينة غزة.

وفي أحدث الهجمات، قُتل شخصان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف خيمة في شارع الجلاء غربي المدينة، فيما نقلت طواقم الإسعاف جثماني القتيلين والمصابين إلى مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق، قُتل شخص إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء وجوده على سطح منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان، حيث كان يتابع تعبئة خزان المياه، وفق مصادر طبية.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة على مناطق شرقي مدينة غزة، خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف مناطق شمال شرقي المدينة. كما سُجل إطلاق نار في محيط مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وامتدت الهجمات إلى وسط القطاع، حيث استُهدفت مناطق شمال شرقي مخيم البريج والحدود الشرقية لمخيم المغازي، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار وقصف مدفعي.

(ع م)

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