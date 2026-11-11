قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، مع سقوط خمس قذائف في المنطقة.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   19:49
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استهدفت قذائف مدفعية إسرائيلية، اليوم، أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأفادت المصادر بسقوط خمس قذائف في المنطقة حتى الآن، من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

(ع م)

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