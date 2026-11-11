كوشنر: مفاوضات أبوظبي أحرزت تقدماً مهماً بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إحراز تقدم في مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا، مع تفاهم مبدئي لتبادل الأسرى، واستمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.

كوشنر: مفاوضات أبوظبي أحرزت تقدماً مهماً بين روسيا وأوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   19:43
مركز الأخبار
+

أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إحراز تقدم مهم في المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، التي استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، واصفاً المناقشات بأنها جادة ومفصلة وصريحة.

وقال كوشنر، في منشور على منصة "إكس"، إن الطرفين طرحا أفكاراً ملموسة لتقليص الخلافات والاقتراب من إنهاء الحرب، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن إجراء عملية واسعة لتبادل الأسرى، على أن يُحدد عدد المشمولين بها الخميس.

وأوضح أن المحادثات تناولت أيضاً الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وشهدت تقدماً في هذا الملف، مع استمرار الخلافات بشأن القضايا الإقليمية وغياب الثقة بين موسكو وكييف.

من جهته، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن المفاوضات ركزت على مستقبل منظومة الأمن الأوروبي، وإن الأطراف توصلت إلى تفاهمات بشأن بعض الملفات، فيما بقيت قضايا أخرى موضع خلاف.

وأعلن كوشنر عزمه التوجه برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الخميس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث نتائج مفاوضات أبوظبي وسبل إحراز تقدم إضافي، قبل التوجه إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإطلاعه على نتائج المحادثات.

ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، لم تحقق اجتماعات أبوظبي اختراقاً حاسماً بشأن إنهاء الحرب، إذ ما تزال الخلافات المتعلقة بالأراضي والترتيبات الأمنية المستقبلية تشكل أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

المادة التالية

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة

أخبار ذات صلة

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جديد في اليمن

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جدي...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 09:48

الأمم المتحدة: 200 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى دعم بعد الأمطار

الأمم المتحدة: 200 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى دعم بعد ا...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 09:27

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 14:13

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 16:38

تصعيد في مضيق هرمز وتحركات قطرية لكسر جمود المفاوضات الأميركية الإيرانية

تصعيد في مضيق هرمز وتحركات قطرية لكسر جمود المفاوضات ال...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 09:17

مفاوضات أوكرانيا وتصعيد اليمن بين فرص التسوية ومخاطر الحرب

مفاوضات أوكرانيا وتصعيد اليمن بين فرص التسوية ومخاطر الحرب

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 09:02