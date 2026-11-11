السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

أعلنت السعودية اعتراض ثلاثة صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، ولم تُعلن تفاصيل إضافية عن الحادث.

السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   18:30
مركز الأخبار
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أعلنت السعودية، اليوم، اعتراض ثلاثة صواريخ كروز أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم تورد المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن موقع اعتراض الصواريخ أو الأضرار المحتملة الناجمة عن الهجوم.

(ع م)

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