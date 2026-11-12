مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي

بمبادرة شعبية وبالتعاون مع البلدية ومجلس البلدة، يعمل أهالي القرى التابعة لبلدة مصطفاوية في ريف مدينة كركي لكي، على ترميم الطرق المتضررة وتحسين واقعها، في خطوة تهدف إلى الحد من صعوبات التنقل وتلبية احتياجات الأهالي.

مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
مبادرة شعبية لترميم الطرق في ريف كركي لكي
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   07:50
قامشلو
روهات خلف
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في ظل تضرر الطرق الرئيسة وصعوبة التنقل بين القرى الشمالية لريف مدينة كركي لكي في منطقة الجزيرة، أطلق الأهالي مبادرة شعبية لترميم الطرقات المتضررة، بالتعاون مع مجلس بلدة مصطفاوية ومشاركة عمال البلدية، بهدف تحسين وضعها والتخفيف من معاناة الأهالي، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

وتشمل أعمال الترميم الطرق الواصلة بين قرى حياكا وسرمساخ وبانوكيه وكيري وتل جمال ومصطفاوية، إلى جانب طرقات أخرى تابعة لبلدة مصطفاوية في ريف كركي لكي، حيث يجري ترقيع الحفر في الطرق بالزفت، وفرش الطرقات الترابية بالبقايا وتسويتها، بهدف تسهيل حركة التنقل بين القرى.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس بلدة مصطفاوية إبراهيم عمر: "إن المبادرة جاءت استجابة لمطالب الأهالي بتحسين واقع الطرق"، موضحاً أن المجلس يسهم في مساعدة الأهالي على تنفيذ الأعمال بالتعاون مع عمال البلدية، بهدف معالجة الأجزاء المتضررة في الطرقات.

وأشار عمر إلى أن عدداً من الطرق في القرى بحاجة إلى أعمال ترميم، وأن العمل يجري تدريجياً وفق الإمكانات المتاحة، معرباً عن شكره للأهالي وكل من ساهم في هذه المبادرة وقدم المساعدة لإنجازها.

من جانبه، أعرب المواطن حسين طاهر عن تقديره للمبادرة والتعاون بين الأهالي ومجلس مصطفاوية، مؤكداً أهمية الاستجابة لمطالب السكان والعمل المشترك لتحسين واقع الطرق في القرى.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تشمل عدداً من القرى، وأن استمرار هذه الأعمال يسهم في تسهيل حركة الأهالي، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

(ح)

ANHA


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