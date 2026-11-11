الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي فوسكريسينكا وشيلوفكا في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكدة إسقاط 1085 مسيّرة خلال 24 ساعة.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   16:38
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة قواتها على بلدتي فوسكريسينكا في مقاطعة زابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا، وشيلوفكا في جمهورية دونيتسك شرق البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن قواتها دمرت مراكز لتجميع الأنظمة الروبوتية الأرضية الأوكرانية، فيما أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هيمارس"، و1085 طائرة مسيّرة.

(ع م)

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