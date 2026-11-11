انتهاء لقاء كورتولموش وDEM PARTI

اختُتم الاجتماع الذي جمع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بالكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب DEM PARTI.

انتهاء لقاء كورتولموش وDEM PARTI
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   15:07
مركز الأخبار
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يواصل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش زياراته للأحزاب السياسية في إطار مساعٍ تهدف إلى تشكيل "لجنة رصد ومراقبة" داخل البرلمان، وذلك ضمن سياق عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي". 

وفي هذا الإطار، التقى كورتولموش بالكتلة البرلمانية لحزب المساواة والديمقراطية الشعبي (DEM PARTI)؛ حيث حضر الاجتماع عن الحزب كل من الرئيسين المشتركين تولاي حاتم أوغلولاري وتونجر باكرخان، ونائبة رئيس الكتلة كوليستان كيليتش كوتشيغيت، والنائب البرلماني جنكيز تشيتشيك. واستمر الاجتماع قرابة ساعة واحدة.

ولم يصدر أي تصريح سواء من جانب كورتولموش أو من جانب وفد حزب المساواة والديمقراطية الشعبي (DEM PARTI) عقب انتهاء الاجتماع.

(م)

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