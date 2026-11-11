أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات

أغلق أهالي تل تمر طريق M4 الدولي أمام صهاريج نقل النفط؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وأكدوا استمرار تحرّكهم حتى تخفيض الأسعار وتأمين مازوت التدفئة بأسعار تراعي ظروفهم المعيشية.

أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
أهالي تل تمر يغلقون طريق M4 أمام صهاريج النفط احتجاجاً على أسعار المحروقات
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   14:50
الحسكة
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قطع أهالي مدينة تل تمر، اليوم، طريق M4 الدولي الواصل بين تل تمر وحلب أمام صهاريج النفط، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وللمطالبة بتخفيض سعر مازوت التدفئة وتوفيره بأسعار تراعي ظروفهم المعيشية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكد المشاركون في الاحتجاج عزمهم على مواصلة تحركهم وإبقاء الطريق مغلقاً حتى الاستجابة لمطالبهم، وأشاروا إلى أن الأسعار الحالية تفوق قدرتهم على تأمين احتياجات التدفئة.

وقال مهند علو، أحد المشاركين، إن الأهالي سيواصلون منع مرور صهاريج النفط إلى حين تخفيض الأسعار وتوفير مازوت التدفئة بأسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

من جانبه، قال فواز إبراهيم إن الإدارة الذاتية وفّرت للأهالي خلال الشتاء الماضي 300 لتر من المازوت مقابل 300 ألف ليرة سورية قديمة، فيما يبلغ سعر برميل المازوت حالياً 200 دولار أمريكي، وفق قوله، ما يزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

ودعا المحتجون إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم وتأمين مازوت التدفئة بأسعار مقبولة، بما يخفف معاناة الأهالي مع اقتراب الشتاء.

(ع ه/ ل م)

ANHA


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