إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في درعا

أُصيب طفلان بانفجار لغم في ريف درعا، في حادثة تعيد تسليط الضوء على مخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، في المحافظة.

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في درعا
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   14:14
مركز الأخبار
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أُصيب طفلان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة النعيمة بريف درعا، ونُقلا إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به مديرية صحة درعا.

وسبق أن وثّق موقع "درعا 24" مقتل تسعة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين في المحافظة خلال تشرين الأول الماضي، جراء انفجار مخلفات الحرب والغارات الأردنية وإطلاق النار وحوادث العبث بالسلاح، وشكّل الأطفال 37.5% من إجمالي القتلى الموثقين خلال الشهر، والبالغ عددهم 24 شخصا.

(م ش)

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