رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

شدد ‌أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ​في إيران على رفض إيران إخراج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها، وسط إصرار واشنطن على إدراج الملف النووي ضمن المفاوضات.

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   14:13
مركز الأخبار
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قال ​‌أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ​في إيران محسن رضائي ​في مقابلة مع قناة الميادين ​إن طهران ​لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة ​من المواد ​النووية المخصبة من البلاد.

وتصر ‌الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية ​جزءاً ​من أي مفاوضات أولية مع ​إيران تهدف ​إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

(م ش)

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