إصابة 57 شخصاً في اصطدام حافلة بأكثر من 30 سيارة بكوريا الجنوبية

أُصيب 57 شخصاً، بينهم 9 إصابات خطيرة، إثر اصطدام حافلة بـ 32 سيارة في مدينة سيونغنام الكورية الجنوبية، وسط تحقيقات بشأن تعطل المكابح.

إصابة 57 شخصاً في اصطدام حافلة بأكثر من 30 سيارة بكوريا الجنوبية
المجتمع والحياة
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   13:31
مركز الأخبار
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أُصيب 57 شخصاً على الأقل، بينهم 9 إصابات خطيرة، اليوم، إثر اصطدام حافلة ركاب بـ 32 سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرورية في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وقالت إدارة الإطفاء في إقليم جيونجي إن الحادث وقع خلال ساعة الذروة الصباحية، عندما اصطدمت الحافلة بالسيارات قبل أن ترتطم بالجزيرة الوسطية للطريق.

من جهته، قال مسؤول في مركز شرطة منطقة بوندانغ بمدينة سيونغنام، بارك تشانغ جون، إن الشرطة تستجوب سائق الحافلة، الذي أظهرت نتائج فحص الكحول لديه سلبية، موضحاً أن السائق أبلغ المحققين بتعطل مكابح الحافلة.

(م ش)

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