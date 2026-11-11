الأردن يوجه تهمتين بـ "الإرهاب" لمتهم بقتل رجل أمن طعناً 

وجّهت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمتين بـ "الإرهاب" لمتهم قتل رجل أمن وأصاب آخر طعناً أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام.

الأردن يوجه تهمتين بـ "الإرهاب" لمتهم بقتل رجل أمن طعناً 
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   13:06
مركز الأخبار
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وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، الاتهام بـ "القيام بأعمال إرهابية" لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء كل الإجراءات التحقيقية المتعلقة بـ "العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة".

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح".

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الافتراضي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم مهند الحموري ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بـ "الإرهاب" أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لوكالة الصحافة الفرنسية، مصدر قضائي.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.

(م ش)

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