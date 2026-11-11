إيران تصنف القوات البحرية والجوية الأرجنتينية "منظمتين إرهابيتين"

صنفت إيران القوات البحرية والجوية الأرجنتينيتين منظمتين "إرهابيتين"، رداً على تصنيف بوينس آيرس الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، على خلفية اتهامات بدعم حزب الله اللبناني.

إيران تصنف القوات البحرية والجوية الأرجنتينية "منظمتين إرهابيتين"
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   11:46
مركز الأخبار
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، إن طهران صنفت القوات ​الجوية والبحرية الأرجنتينيتين "منظمتين إرهابيتين"، في خطوة ‌بالمثل بعد أن صنفت بوينس أيرس الحرس الثوري كيانا "إرهابيا" في نيسان.

وكانت الأرجنتين ​صنفت الحرس الثوري منظمة "إرهابية"، عقب ​ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت ​وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم إن طهران ​تعدّ القوات الجوية والبحرية الأرجنتينيتين منظمتين "إرهابيتين" استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأضافت الوزارة "من الواضح ​أن مسؤولية جميع العواقب الناشئة عن ​هذا الأمر ستقع على عاتق الحكومة الأرجنتينية".

وقالت الأرجنتين في نيسان إن الإجراء الذي اتخذته ضد الحرس الثوري جاء بسبب دعمه لجماعة حزب الله اللبنانية، الذي ​تُحمِّلها بوينس أيرس مسؤولية ​أقوى تفجير في تاريخ الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وهو هجوم وقع ​عام 1994 على مركز يهودي في ​العاصمة الأرجنتينية وأسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات.

(م ش)

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