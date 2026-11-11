موظفو محطة علوك بلا رواتب منذ 7 أشهر

يشتكي موظفو محطة مياه علوك في منطقة سري كانيه من عدم تقاضي رواتبهم من الحكومة الانتقالية منذ أكثر من سبعة أشهر، رغم رفع كتاب إلى الحكومة بهذا الشأن قبل خمسة أشهر.

موظفو محطة علوك بلا رواتب منذ 7 أشهر
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   11:21
الحسكة
بوطان حسين
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لم تسلّم الحكومة الانتقالية رواتب ومستحقات موظفي وفنيي محطة مياه علوك في منطقة سري كانيه منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتحدث أحد موظفي المحطة لوكالتنا، قائلاً إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ بدء عملهم في المحطة قبل أكثر من سبعة أشهر، مشيراً إلى أن انقطاع الرواتب يهدد أوضاعهم المعيشية.

ويبلغ عدد موظفي محطة مياه علوك من الفنيين والإداريين نحو 30 موظفاً بعقود، بينهم خمسة موظفين مثبتين يتقاضون رواتبهم شهرياً.

وأشار المصدر إلى أن أسماء موظفي المحطة رُفعت إلى الحكومة الانتقالية قبل أكثر من خمسة أشهر، إلا أنها لم ترد على الكتاب حتى الآن.

وقال مصدر آخر إن الحكومة الانتقالية لم تخصص ميزانية لإعادة تأهيل محطة علوك، مؤكداً أن عمليات الإصلاح والترميم تعتمد بالكامل على تمويل ثلاث منظمات دولية، هي: ميرسي كور، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

(أ ب)

ANHA

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