البنتاغون يطلب زيادة المساهمة الأميركية في ميزانية الناتو 20% خلال 2027

طلب البنتاغون زيادة مساهمة واشنطن في ميزانية الناتو وتمويل بنيته التحتية بنسبة تصل إلى 20% خلال 2027، بالتزامن مع مراجعة الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.

البنتاغون يطلب زيادة المساهمة الأميركية في ميزانية الناتو 20% خلال 2027
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   10:08
مركز الأخبار
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طلبت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) من الكونغرس زيادة مساهمة الولايات المتحدة في الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتمويل البنية التحتية العسكرية للحلف بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة المالية 2027.

وتُظهر الوثائق أن إجمالي التمويل المطلوب يبلغ 1.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.14 مليار دولار في السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 218.5 مليون دولار.

وتتركز الزيادة الأكبر في برنامج استثمار الناتو في الأمن، الذي يشمل تحديث البنية التحتية العسكرية وتوفير الدعم اللازم للقوات الأميركية المتمركزة في أوروبا، إذ تعتزم الإدارة الأميركية رفع مخصصاته بنسبة 25.4% لتصل إلى 604.3 ملايين دولار. كما تسعى إلى زيادة مساهمتها المباشرة في الميزانية العسكرية للحلف بنسبة 14.5%، لتبلغ 756.7 مليون دولار.

وبحسب الوثائق، اتفقت دول الناتو عام 2022 على زيادة الميزانية الإجمالية لبرنامج تحديث البنية التحتية العسكرية للحلف بنسبة 25% سنوياً فوق معدل التضخم، فيما تتحمل الولايات المتحدة نحو 15% من نفقات البرنامج، مقابل 85% تمولها بقية الدول الأعضاء.

وكانت دول الحلف قد اتفقت، خلال قمتها في لاهاي في حزيران 2025، على رفع الإنفاق الدفاعي والاحتياجات الأمنية المرتبطة به إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وتأتي المطالبة الأميركية بزيادة التمويل في وقت تراجع فيه واشنطن وجودها العسكري في أوروبا، وتدفع باتجاه تبني مفهوم "الناتو 3.0"، الذي يقوم على تولي الحلفاء الأوروبيين المسؤولية الأساسية عن دفاعهم غير النووي، في إطار توجه أميركي لإعادة توزيع الأعباء الدفاعية داخل الحلف.

(م ش)

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