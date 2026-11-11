أجواء باردة نسبياً في سوريا وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

تشهد سوريا، اليوم، أجواء باردة نسبياً ومستقرة عموماً، مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، وسط فرص ضعيفة لهطول أمطار محلية وتحذيرات من الصقيع والضباب.

أجواء باردة نسبياً في سوريا وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة
المجتمع والحياة
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   09:38
مركز الأخبار
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تبقى سوريا اليوم، تحت تأثير امتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، ما يحافظ على استقرار نسبي في الأحوال الجوية، وفق الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو خريفياً بارداً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً، مع احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والشرقية والجزيرة.

وخلال ساعات الليل، يكون الجو بارداً نسبياً بوجه عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية، فيما حذر المركز من احتمال حدوث الصقيع في المرتفعات خلال ساعات الصباح الباكر، ومن تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية ليلاً وصباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ليلاً إلى شرقية وجنوبية شرقية خفيفة في معظم المناطق، فيما تبقى غربية خفيفة في المنطقة الشرقية والجزيرة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

(أم)

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