الأمم المتحدة: 200 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى دعم بعد الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة في تضرر أكثر من 40 ألف مأوى و9 منشآت صحية، وسط تقديرات بتأثر أكثر من 200 ألف شخص وحاجتهم إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل محدودية إمكانات الاستجابة وتفاقم الظروف المعيشية للنازحين.

الأمم المتحدة: 200 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى دعم بعد الأمطار
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   09:27
مركز الأخبار
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تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال نهاية الأسبوع، وألحقت أضراراً واسعة بمآوي النازحين والمرافق الصحية وخدمات الصرف الصحي، فيما يحتاج أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات أولية، إلى دعم إنساني عاجل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، على موقعها الرسمي مساء أمس، إن التقارير الواردة حتى الاثنين أفادت بتضرر أكثر من 40 ألف مأوى، وما يزيد على 900 مرحاض، و9 منشآت صحية، ما يزيد من صعوبة الظروف المعيشية للسكان، ولا سيما النازحين الذين يفتقرون إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية.

وحذّر من محدودية قدرتهم على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتقديم المساعدات في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذه الظروف تترك أعداداً كبيرة من السكان في أوضاع معيشية متردية.

ووفقاً للمكتب، يحتاج 245 موقعاً للإيواء و23 موقعاً على الطرق إلى تدخلات عاجلة باستخدام الآليات الثقيلة، تتركز غالبيتها في قطاع غزة. وتعكس هذه الأرقام اتساع حجم الأضرار والحاجة إلى تعزيز الإمكانات اللوجستية والإنسانية للتعامل مع تداعيات الأمطار، والحد من تفاقم معاناة السكان.

(أم)

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