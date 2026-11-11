مفاوضات أوكرانيا وتصعيد اليمن بين فرص التسوية ومخاطر الحرب

تعثرت جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا بفعل الخلافات السياسية والأمنية، فيما يهدد التصعيد السعودي الحوثي بإطالة الصراع اليمني.

مفاوضات أوكرانيا وتصعيد اليمن بين فرص التسوية ومخاطر الحرب
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   09:02
مركز الأخبار
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تناولت التحليلات الصحيفة العالمية الصادرة اليوم تعثر فرص التسوية في أوكرانيا، ومخاطر التصعيد السعودي الحوثي، محذرة من استمرار الحروب وتفاقم تداعياتها الأمنية والإنسانية.

الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا تستأنف محادثات إنهاء الحرب

رأت صحيفة "فايننشال تايمز" في تحليل لها أن استئناف المفاوضات الثلاثية في أبوظبي، بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لا يعني اقتراب التوصل إلى تسوية للحرب، في ظل استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية وترتيبات الأمن بعد الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو تشترط التوصل إلى اتفاق بشأن بنية أمنية مستقبلية، وتطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء من إقليم دونباس، فيما ترفض كييف حسم القضايا الإقليمية خارج مستوى القادة.

كما يثير استبعاد أوروبا من المفاوضات الأمنية، بحسب الصحيفة، خلافاً مع واشنطن، إذ تصر العواصم الأوروبية على أن يكون لها دور مركزي في أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن فرص تحقيق اختراق تبقى محدودة، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

التصعيد السعودي الحوثي يعيد أخطاء الحرب اليمنية السابقة

حذرت مجلة "ناشونال إنترست" من أن تجدد المواجهة العسكرية بين السعودية والحوثيين يهدد بإعادة إنتاج أخطاء الحرب اليمنية، في ظل رهان الطرفين على القوة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، رغم استحالة حسم الصراع عسكرياً.

ورأت المجلة أن استمرار التصعيد والحصار المتبادل واستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، ولا سيما المطارات والمنشآت النفطية، لن يؤدي إلا إلى إطالة الحرب وتعميق الكارثة الإنسانية، خصوصاً في تعز المحاصرة.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين يسعون إلى فرض دور رئيسي في مستقبل الحكم باليمن وانتزاع تنازلات من الرياض، بينما تريد السعودية ضمان أمنها ومنع تحول الجماعة إلى قوة مماثلة لحزب الله في لبنان.

واشارت المجلة إلى أن إنهاء الحرب يتطلب تسوية سياسية تعترف بوجود الحوثيين طرفاً في مستقبل اليمن، مقابل وقف هجماتهم ورفع الحصار وبدء مفاوضات يمنية داخلية وسعودية حوثية، محذرة من أن انخراط أطراف إقليمية جديدة في القتال سيزيد الصراع تعقيداً.

(م ش)

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