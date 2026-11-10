الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نيكولسكويه بمقاطعة سومي الأوكرانية، مؤكدة إسقاط 802 مسيّرة وأربعة صواريخ وتدمير زورقين مسيّرين.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شمال شرق أوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   17:33
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة قواتها على بلدة نيكولسكويه في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها العسكري اليومي، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربعة صواريخ مجنحة من طراز "Rusty Dagger"، إضافة إلى 802 طائرة مسيّرة، وتدمير زورقين مسيّرين شمال غربي البحر الأسود.

(ع م)

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