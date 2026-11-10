اختتام اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي

اختُتم اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي برعاية أميركية، وسط مساعٍ دبلوماسية ومخاوف أوروبية من شروط التسوية المحتملة.

اختتام اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   17:19
مركز الأخبار
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اختتمت أوكرانيا وروسيا، اليوم، اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي برعاية أميركية، على أن تُستأنف المحادثات صباح الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر: "انتهت المحادثات لهذا اليوم"، مضيفاً أن المفاوضات ستُستأنف صباح اليوم التالي، في إطار مساعٍ دبلوماسية لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف، بعد انقطاع تجاوز ثمانية أشهر.

تنسيق أوروبي قبل المفاوضات

وسبق انطلاق المحادثات اجتماع جمع المفاوضين الأوكرانيين بممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إن الاجتماع يهدف إلى توحيد المواقف وتنسيق الخطوات استعداداً للمرحلة المقبلة من المفاوضات، مشيراً إلى مشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

من جهته، أكد كوشنر أن واشنطن تعمل للتوصل إلى حل تفاوضي يضمن سلاماً دائماً بين روسيا وأوكرانيا، ويوفر بيئة أمنية أوروبية أكثر استقراراً، مع إتاحة الظروف التي تضمن لأوكرانيا السيادة والأمن. وأضاف أن المباحثات تتناول ترتيبات أمنية طويلة الأمد تشمل روسيا وأوكرانيا وأوروبا.

وتتركز الأنظار على نتائج الجولة الحالية، وما إذا كانت ستنجح في تقريب المواقف بين موسكو وكييف، وفتح الطريق أمام اتفاق سياسي وأمني ينهي الحرب ويضمن سيادة أوكرانيا واستقرار المنطقة.

(ع م)

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