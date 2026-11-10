إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميسان العراقية

أُصيبت عشرات الطالبات بالاختناق إثر تسرب غاز الكلور من معمل ألبان في ميسان العراقية، وسط تقارير عن ارتفاع أعداد المصابات.

إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميسان العراقية
خبر
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   15:10
مركز الأخبار
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أُصيبت أكثر من 70 طالبة بحالات اختناق، اليوم، إثر تسرب غاز الكلور من أحد معامل الألبان وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان العراقية، فيما تتواصل زيادة أعداد المصابات، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت منصات إعلامية عراقية أن حالات الاختناق تجددت بين طالبات مدرسة الزهراء في حي القاهرة، بالقرب من معمل الألبان، بالتزامن مع قرار تعطيل الدوام المسائي في المدارس القريبة من المعمل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، في تصريح إعلامي، إن الوزارة تتابع الحادث وتراقب الحالة الصحية للمصابات، لافتاً إلى أن أعداد الطالبات المتأثرات بالغاز لا تزال في ازدياد.

(م ش)

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