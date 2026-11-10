مجلس التعاون الخليجي يوافق على إنشاء مقر متقدم لقيادته العسكرية الموحدة في الكويت

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مقر متقدم لقيادتها العسكرية الموحدة في الكويت ونشر قوات فيه، لتعزيز التنسيق والتكامل الدفاعي بين أعضائها.

مجلس التعاون الخليجي يوافق على إنشاء مقر متقدم لقيادته العسكرية الموحدة في الكويت
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   14:09
مركز الأخبار
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أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي موافقتها على إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع نشر قوات عسكرية مناسبة فيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قوله إن الموافقة جاءت خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد في البحرين بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء.

ويضم المجلس السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وجميعها ترتبط بتحالفات أمنية وعسكرية مع الولايات المتحدة.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أنشأ القيادة العسكرية الموحدة خلال قمته في الكويت في كانون الأول 2013، بهدف تخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وحماية أراضيها ومجالاتها الجوية ومياهها ومصالحها.

(م ش)

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