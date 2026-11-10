انطلاق مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي

انطلقت في أبوظبي مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، لبحث الضمانات الأمنية وخفض التصعيد والقضايا الإنسانية ومسارات إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية.

انطلاق مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   12:59
مركز الأخبار
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انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، مفاوضات ثلاثية تجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لبحث سبل إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي للوفد الروسي.

وكان الوفد الروسي قد وصل إلى أبوظبي أمس الاثنين، للمشاركة في المفاوضات المقرر أن تستمر حتى غد الأربعاء، ويضم نائبَي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، ونائب رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة يوري جيغارلوفسكي.

ويقود الوفد الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف، فيما يمثل الولايات المتحدة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المفاوضات ستركز على الضمانات الأمنية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن أي دولة لا ينبغي أن يكون على حساب أمن دولة أخرى، موضحاً أن تفاصيل المناقشات ستبقى بعيدة عن وسائل الإعلام.

من جهته، قال ويتكوف إن المحادثات ستتناول الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، والخطوات المقبلة نحو التوصل إلى تسوية.

ودعت الأمم المتحدة، الاثنين، موسكو وكييف إلى استثمار جولة أبوظبي لتحقيق تقدم ملموس في مسار التسوية، معربة عن أملها في أن تسهم الجهود الدبلوماسية في الحيلولة دون مزيد من التصعيد وتهيئة الظروف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

(م ش)

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