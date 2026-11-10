محادثات أبوظبي تختبر فرص إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد ميداني

تبحث روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي فرص إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، واستمرار التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة.

محادثات أبوظبي تختبر فرص إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد ميداني
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   10:19
مركز الأخبار
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تتجه الأنظار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تبدأ اليوم محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في محاولة لتسريع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وسط تفاؤل أميركي حذر بإمكانية إحراز تقدم، رغم استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن واشنطن تلمس "رغبة قوية جداً" لدى موسكو وكييف في إنهاء الحرب، مضيفاً أن الطرفين "سئما من القتال"، وأن المحادثات المرتقبة في أبوظبي ستكون جيدة.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء الصراع عند توليه الرئاسة في كانون الثاني 2025، لكن جهوده لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق ينهي الحرب التي بدأت بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن الطرفين أبديا، خلال اتصالات غير معلنة، قدراً من المرونة حيال احتمال تبادل أراض، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون من أبرز ملفات النقاش، بما في ذلك ترتيبات دفاعية محتملة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال مسألة الأراضي العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية إلى الحدود المعترف بها دولياً، بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس.

ورجح المسؤول الأميركي تأجيل بحث التسوية الإقليمية إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات، بعد الاتفاق على الملفات الأمنية والسياسية الأخرى.

ومن المقرر أن يقود المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهود الوساطة على مدى يومين، مع احتمال توجههما لاحقاً إلى روسيا للقاء بوتين. وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المكاسب العسكرية الأوكرانية والخسائر الروسية المتزايدة تعزز موقف بلاده التفاوضي.

ميدانياً، نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينة شحن وناقلة في البحر الأسود، فيما تعرضت سفينة أخرى للاستهداف شرق ميناء أوديسا. وفي المقابل، أفادت سلطات موالية لموسكو بانقطاع الكهرباء عن مدينة لوغانسك ومناطق مجاورة إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، بينما أعلن مسؤول أوكراني إصابة منشأة صناعية في مدينة كريمنتشوك.

(م ش)

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